Казахстанские гимнасты завоевали историческую медаль на чемпионате Азии
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В мужском командном зачете "золото" досталось китайским гимнастам, а серебряную медаль увезут представители сборной Японии. Это первый приз национальной сборной Казахстана на азиатском чемпионате, передает пресс-служба дирекции МКС РК.
Фото: Instagram/drs_kz
Третье место позволило казахстанским гимнастам получить путевку на мировое первенство, которое пройдет осенью в Бельгии. Бронзовыми призерами азиатского турнира стали Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Дияс Тойшыбек, Алишер Тойбазаров и Ильяс Азизов.
Это вторая медаль наших гимнастов за последнюю неделю. Несколько дней назад медалью бронзового отлива отличился Эмиль Ахмеджанов, который взошел на пьедестал почета на международном турнире в Осиеке (Хорватия).