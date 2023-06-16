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Казахстанские гимнасты завоевали историческую медаль на чемпионате Азии

Гимнастика Бронза ЧА Фото: Instagram/drs_kz
Мужская сборная Казахстана заработала бронзовую награду на 10-м Чемпионате Азии по спортивной гимнастике, который проходит в Сингапуре. Для казахстанской дружины это первая медаль, которую они сумели завоевать в истории проведения континентальных первенств, сообщает Zakon.kz.

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В мужском командном зачете "золото" досталось китайским гимнастам, а серебряную медаль увезут представители сборной Японии. Это первый приз национальной сборной Казахстана на азиатском чемпионате, передает пресс-служба дирекции МКС РК.

Гимнастика Бронза ЧА

Фото: Instagram/drs_kz

Третье место позволило казахстанским гимнастам получить путевку на мировое первенство, которое пройдет осенью в Бельгии. Бронзовыми призерами азиатского турнира стали Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Дияс Тойшыбек, Алишер Тойбазаров и Ильяс Азизов.

Это вторая медаль наших гимнастов за последнюю неделю. Несколько дней назад медалью бронзового отлива отличился Эмиль Ахмеджанов, который взошел на пьедестал почета на международном турнире в Осиеке (Хорватия). 

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