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Спорт

Казахстанские гимнасты прославились на чемпионате Азии

Казахстанский гимнаст, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 06:10 Фото: НОК РК
Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике стала бронзовым призером чемпионата Азии в Чечхоне (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, казахстанцы уступили лишь Японии и Китаю.

Медаль гимнасты завоевали в командном многоборье. Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Роман Маменов, Ильяс Азизов и Алишер Тойбазаров набрали 240,301 очка.

Первое место заняла Япония – 253,002. На втором месте расположился Китай – 248,265.

Ранее казахстанские футболисты разочаровали поклонников во время матча с командой Беларуси.

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Аксинья Титова
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