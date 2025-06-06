Казахстанские гимнасты прославились на чемпионате Азии

Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике стала бронзовым призером чемпионата Азии в Чечхоне (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, казахстанцы уступили лишь Японии и Китаю.

Медаль гимнасты завоевали в командном многоборье. Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Роман Маменов, Ильяс Азизов и Алишер Тойбазаров набрали 240,301 очка.

Первое место заняла Япония – 253,002. На втором месте расположился Китай – 248,265.

Ранее казахстанские футболисты разочаровали поклонников во время матча с командой Беларуси.