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В Кыргызстане осудили пенсионера МВД из-за ДТП с кортежем Садыра Жапарова

ДТП с кортежем Жапарова Фото: pixabay
Первомайский районный суд Бишкека приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Суд решил, что меру пресечения Конокбаю Чынжырбаеву изменят после вступления приговора в силу, сообщает 24.kg.

3 июня 2021 года во время пребывания Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло ДТП с участием машин сопровождения из кортежа президента.

Пострадали пять человек, один скончался. Погибшим оказался личный врач президента Кыргызстана.

Сын подозреваемого Конокбая Чынжырбаева утверждает, что его отец в момент ДТП был трезвым. По его словам, водитель Toyota Land Cruiser отстал от кортежа и сотрудник «девятки» виновен в аварии, потому что ехал по встречной полосе на большой скорости.

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