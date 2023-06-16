В Кыргызстане осудили пенсионера МВД из-за ДТП с кортежем Садыра Жапарова

Первомайский районный суд Бишкека приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Суд решил, что меру пресечения Конокбаю Чынжырбаеву изменят после вступления приговора в силу, сообщает 24.kg.



3 июня 2021 года во время пребывания Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло ДТП с участием машин сопровождения из кортежа президента.

Пострадали пять человек, один скончался. Погибшим оказался личный врач президента Кыргызстана.

Сын подозреваемого Конокбая Чынжырбаева утверждает, что его отец в момент ДТП был трезвым. По его словам, водитель Toyota Land Cruiser отстал от кортежа и сотрудник «девятки» виновен в аварии, потому что ехал по встречной полосе на большой скорости.