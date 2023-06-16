Новым акимом ВКО стал Ермек Кошербаев

В Усть-Каменогорске прошло собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, для дачи согласия на назначение акима ВКО. Назначить нового акима в регион прибыл премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что для голосования депутатам было предложено две кандидатуры. Это Ермек Кошербаев, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России, и Дархан Сапанов, заместитель акима Восточно-Казахстанской области.





Указом главы государства Ермек Кошербаев назначен акимом Восточно-Казахстанской области.

"Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", – говорится в документе.

Ермек Кошербаев , сменивший на этом посту Даниала Ахметова, родился 2 мая 1965 года в Алматы.





В 1988 году окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова по специальности "историк с преподаванием на иностранном языке". В 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР по специальности "международные отношения и внешняя политика".





С января по май 1988 года – учитель истории средней школы № 170, г. Алматы.



С 1988 по 1991 год – старший инспектор по секретному делопроизводству, второй секретарь, первый секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР, помощник министра иностранных дел Казахской ССР.



С 1993 по 1994 год – первый секретарь, заведующий отделом Управления Госпротокола Министерства иностранных дел РК.

С 1994 по 1996 год – консультант международного отдела Аппарата Президента РК, исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента РК.

С 1996 по 1997 год – первый секретарь Посольства РК в Швейцарской Конфедерации.

В 1997 году – начальник отдела азиатской безопасности Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК.

С 1997 по 1999 год – помощник премьер-министра РК.

С января по октябрь 2000 года – заместитель директора, первый заместитель директора общественного фонда "Фонд образования Нурсултан Назарбаев".

С 2000 по 2001 год – руководитель пресс-службы, руководитель аппарата президента ЗАО НК по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С 2001 по 2003 год – руководитель аппарата, советник первого вице-президента, руководитель аппарата президента ЗАО "НК "КазМунайГаз".

С 2003 по 2004 год – генеральный директор АО "Рауан Медиа Групп".

С мая по август 2004 года – первый заместитель руководителя Центрального аппарата Республиканской политической партии "Отан".

С 2004 по 2005 год – руководитель аппарата президента АО "КазМунайГаз".

С 2005 по 2006 год – первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц "Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен".

С 2006 по 2007 год – руководитель центрального аппарата партии общественного объединения "Республиканская политическая партия "Отан".

С января по июнь 2007 года – директор ТОО "Финансово-промышленная группа "Беркут".

С 2007 по 2008 год – исполнительный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KazEnergy".

С 2008 по 2009 год – генеральный директор АО "Рауан Медиа Групп".

С 2009 по 2010 год – председатель правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс".

С 2010 по 2014 год – первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С 2014 по 2016 год – вице-министр сельского хозяйства РК.

С 2016 по 2018 год – ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК.

С 2018 по 2019 год – ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК.

С января 2019 года – заместитель министра иностранных дел РК.

29 января 2020 года указом главы государства назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в РФ.



