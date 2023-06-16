Кто и как будет рассматривать жалобы на действия дознавателей и следователей по уголовному делу

Генеральная прокуратура, Антикор, Агентство по финмониторингу и МВД совместным приказом утвердили "Инструкцию о порядке рассмотрения жалоб на процессуальные решения и действия (бездействия) должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу", сообщает Zakon.kz.

Инструкцией рекламентированы порядок и сроки рассмотрения жалоб.

В частности, документом предусмотрено, что процессуальные решения и действия (бездействия) лица, осуществляющего досудебное расследование, начальника следственного отдела, начальника органа дознания и прокурора могут обжаловать участники процесса, а также граждане и юридические лица, если проводимые процессуальные действия затрагивают их интересы.

Жалобу рассмотрят, если она подана в течение всего досудебного расследования, в том числе на стадии предания обвиняемого суду либо прекращения уголовного дела включительно.

При рассмотрении жалобы проверят все изложенные в ней доводы, при необходимости истребуют дополнительные материалы и получат от соответствующих должностных лиц и граждан письменные пояснения относительно обжалуемых процессуальных решений и действий (бездействия).

Дознаватель, к которому поступила жалоба на его собственные процессуальные решения или действия (бездействия), обязано немедленно направить жалобу со своими пояснениями начальнику следственного отдела, начальнику органа дознания.

По результатам рассмотрения жалобы начальник следственного отдела и начальник органа дознания вправе направить ходатайство прокурору об отмене или изменении обжалуемого процессуального решения, которое подлежит рассмотрению и разрешению не позднее трёх суток со дня поступления.

Начальник следственного отдела или начальник органа дознания, к которому поступила жалоба на его собственные процессуальные решения или действия (бездействие), обязан немедленно направить жалобу со своими пояснениями прокурору.

Прокурор, осуществляющий надзор за досудебным расследованием, рассматривает жалобы на процессуальные решения и действия (бездействие) лица, осуществляющего досудебное расследование, начальника следственного отдела, начальника органа дознания.

Запрещено поручать рассмотрение жалобы тому следователю или дознавателю, процессуальные решения и действия которых обжалуются, а также должностному лицу, согласовавшему либо утвердившему обжалуемое процессуальное решение и действие.

Также запрещается рассматривать жалобу, принимать участие в разрешении, дачу ответа тому прокурору, действия которого обжалуются, а равно прокурору, утвердившему либо согласовавшему обжалуемое процессуальное решение, либо по устному или письменному указанию которого оно было принято.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 3 статьи 105 УПК принимается решение в виде постановления о полном или частичном удовлетворении жалобы с отменой или изменением обжалуемого процессуального решения либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Гражданина или юридическое лицо, от имени которого подана жалоба, обязаны уведомить о принятом решении и дальнейшем порядке обжалования.

Жалобу (приложенные к ней материалы), ответ на неё и принятое по результатам рассмотрения жалобы решение приобщают к материалам уголовного дела.

Повторная жалоба, которая ранее отклонялась прокурором, если в ней не приведены новые доводы, в течение 3-х суток направляется в вышестоящую прокуратуру для рассмотрения по существу. Однако жалобы, по которым уже вынесено решение суда, не рассматриваются, о чем гражданину, подавшему жалобу дается разъяснение.

Если жалоба гражданина была удовлетворена, одновременно с этим рассматривается вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

Совместный приказ вступил в силу 7 июня 2023 года.