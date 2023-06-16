В Казахстане магазины у дома могут освободить от штрафов

В Казахстане рассматривают способы освобождения владельцев магазинов у дома от многомиллионных штрафов, уведомления о которых они стали получать с начала года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

В сообщении сказано, что рассматривается несколько вариантов.

Среди них – введение розничного налога ретроспективно с 2021 года, внесение ретроспективных изменений в КоАП в части снижения ставки штрафов с 15% до 3%, а также внесение изменений в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить порог по НДС ретроспективно с 2020 по 2023 годы.



Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Жаркенов отметил, что выдвинутое ранее предложение по распространению розничного налога ретроспективно решает проблемы бизнеса только сферы общественного питания.

"У этого момента есть плюсы и минусы. Главный плюс, что оно охватывает 20-60% из тех, кого мы выявили на текущий момент. Но вы сами знаете, что нарушения еще не по всем выявлены – их будет еще больше. И, соответственно, 60% - это предварительная цифра, охватывающая сферу только общественного питания. Это решение решает существенную часть вопросов, но целый сегмент бизнеса, так называемые "магазины у дома", то есть торговля, выпадает. Необходимо рассмотреть и другие варианты, которые смогут решить проблему всех – и общепита, и "магазинов у дома", и здравоохранения и т.д.". Тимур Жаркенов

Стоит отметить, что проблему большинства предпринимателей может решить ретроспективное внесение изменений в 82 статью Налогового кодекса. Это увеличит порог по НДС до 124 184-кратного МРП для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную декларацию, тем самым освободив малый бизнес от многомиллионных штрафов.

"Первый вариант, который мы предложили с 2021 года применить розничный налог ретроспективно – вы не хотите. Мы его снимаем. По КоАПу штрафы мы поняли, что скорее всего снижать его не будут. Третий вариант решения проблемы – это 82 статья с минусом ТИСа, но это будет временная норма. Вот три варианта. Тогда будем прорабатывать предложение от "Атамекена" по внесению изменений 82 статьи. Будем проговаривать со всеми. Но это будет временная норма". Ержан Биржанов, вице-министр финансов РК

Также сказано, что данный вопрос требует скорейшего решения, так как уплата штрафов будет означать закрытие микробизнеса, которым в основном занимаются семьи, при этом доход от него получают водители, экспедиторы, продавцы и т.д.

С начала года предпринимателям стали приходить уведомления о штрафах, начисленных за превышение порога НДС. Дело в том, что с 1 января 2022 года порог по НДС был снижен с 30 тысяч МРП до 20 тысяч МРП. Его снижение вместе с повышением цен на продукты привели к тому, что порог по НДС превысили тысячи предпринимателей по Казахстану.

В феврале 2023 года стало известно, что в Казахстане появятся новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД.