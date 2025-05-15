Осужденный экс-глава "Атамекена" Мырзахметов попросил освободить его досрочно

Бывший председатель Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов попросил об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом Zakon.kz сообщили 15 мая 2025 года в пресс-службе Павлодарского областного суда.

В пресс-службе суда подтвердили, что ходатайство от осужденного поступило, но его пока не рассмотрели.

Известно, что в январе Мырзахметов уже просил о смягчении наказания, но суд тогда не нашел для этого оснований.

В мае 2024 года Мырзахметова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

"Приговором суда Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денежных средств, добытых преступным путем, в сумме 5,8 млрд тенге". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Материал по теме Антикор сделал заявление по делу экс-главы "Атамекена" Мырзахметова

Отбывать наказание его отправили в Павлодарскую область.