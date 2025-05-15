Осужденный экс-глава "Атамекена" Мырзахметов попросил освободить его досрочно
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Бывший председатель Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов попросил об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом Zakon.kz сообщили 15 мая 2025 года в пресс-службе Павлодарского областного суда.
В пресс-службе суда подтвердили, что ходатайство от осужденного поступило, но его пока не рассмотрели.
Известно, что в январе Мырзахметов уже просил о смягчении наказания, но суд тогда не нашел для этого оснований.
В мае 2024 года Мырзахметова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
"Приговором суда Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денежных средств, добытых преступным путем, в сумме 5,8 млрд тенге".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны
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