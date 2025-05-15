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События

Осужденный экс-глава "Атамекена" Мырзахметов попросил освободить его досрочно

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 10:26 Фото: pexels
Бывший председатель Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов попросил об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом Zakon.kz сообщили 15 мая 2025 года в пресс-службе Павлодарского областного суда.

В пресс-службе суда подтвердили, что ходатайство от осужденного поступило, но его пока не рассмотрели.

Известно, что в январе Мырзахметов уже просил о смягчении наказания, но суд тогда не нашел для этого оснований.

В мае 2024 года Мырзахметова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

"Приговором суда Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денежных средств, добытых преступным путем, в сумме 5,8 млрд тенге".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 10:26
Антикор сделал заявление по делу экс-главы "Атамекена" Мырзахметова

Отбывать наказание его отправили в Павлодарскую область.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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