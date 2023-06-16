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Айсултан Сеитов стал лучшим режиссером на международном кинофестивале

Айсултан Сеитов стал лучшим режиссером на международном кинофестивале Фото: Instagram/aisultan
Казахстанский режиссер Айсултан Сеитов победил в номинации "Лучший режиссер" на Шанхайском международном кинофестивале, сообщает Zakon.kz.
Айсултан Сеитов выиграл в номинации "Лучший режиссер" с дебютной картиной "ҚАШ" на проходящем юбилейном 25-ом Шанхайском международном кинофестивале.

Фильм "ҚАШ" попал в шорт-лист и претендовал на победу сразу в трех номинациях категории Asian New Talent:
  • Best Film — Aisultan Seitov
  • Best Director — Aisultan Seitov
  • Best Script Writer —Ablay Nurmanbetov


В программе фестиваля картину представляли Айсултан, генеральный продюсер Qara Studios Еркебулан Куришбаев и автор сценария картины Аблай Нурманбетов.

Съемки фильма "ҚАШ" стартовали в 2020 году, а в 2022 году работа вышла в широкий прокат в Казахстане. Фильм был тепло встречен зрителями, а также получил ряд наград от казахстанских кинокритиков. Картина рассказывает о трагедии массового голода в казахских степях в 1931-1933 годах через личную историю двух братьев.

Шанхайский кинофестиваль, крупнейший кинофестиваль Китая с широкой международной программой, проходит с 9 по 18 июня 2023 года и является одним из престижнейших международных кинофестивалей.

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