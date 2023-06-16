Айсултан Сеитов стал лучшим режиссером на международном кинофестивале

Казахстанский режиссер Айсултан Сеитов победил в номинации "Лучший режиссер" на Шанхайском международном кинофестивале, сообщает Zakon.kz.

Айсултан Сеитов выиграл в номинации "Лучший режиссер" с дебютной картиной "ҚАШ" на проходящем юбилейном 25-ом Шанхайском международном кинофестивале.







Фильм "ҚАШ" попал в шорт-лист и претендовал на победу сразу в трех номинациях категории Asian New Talent:



Best Film — Aisultan Seitov

Best Director — Aisultan Seitov

Best Script Writer —Ablay Nurmanbetov









В программе фестиваля картину представляли Айсултан, генеральный продюсер Qara Studios Еркебулан Куришбаев и автор сценария картины Аблай Нурманбетов.





Съемки фильма "ҚАШ" стартовали в 2020 году, а в 2022 году работа вышла в широкий прокат в Казахстане. Фильм был тепло встречен зрителями, а также получил ряд наград от казахстанских кинокритиков. Картина рассказывает о трагедии массового голода в казахских степях в 1931-1933 годах через личную историю двух братьев.







Шанхайский кинофестиваль, крупнейший кинофестиваль Китая с широкой международной программой, проходит с 9 по 18 июня 2023 года и является одним из престижнейших международных кинофестивалей.