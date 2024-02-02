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Айсултан Сеитов спел дуэтом с Кайратом Нуртасом

Айсултан Сеитов спел дуэтом с Кайратом Нуртасом Фото: Instagram/aisultan, Instagram/kair_n
Именитый казахстанский режиссер Айсултан Сеитов спел с не менее известным исполнителем Кайратом Нуртасом, сообщает Zakon.kz.

Режиссеру 31 января 2024 года исполнилось 27 лет.

Видео и снимками со дня рождения Сеитова поделилась юная казахстанская певица Dequine.

"Iconic Kazakh Parties!! Happy Birthday, Aisultan Seit", – говорится в подписи к публикации.

Кроме Кайрата Нуртаса на мероприятии выступил украинский певец Иван Дорн.

Комментаторам понравился такой микс.

  • Параллельная вселенная, где встретились исполнители твоего микс плейлиста: Кайрош и Дорн.
  • Ой, какие хорошие.
  • Казахи рулят.
  • Все легенды встретились.
  • Дорн, как я рада его видеть, хотя бы на вечеринках в Казахстане!
  • Какие крутые.
  • Лучшее, что я видела за сегодня, – отмечают восторженные пользователи.

4 ноября 2023 года стало известно, что дебютный фильм "Қаш" Айсултана Сеитова получил "Азиатский оскар".

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Нуртас Кайрат Сеитов Айсултан Казахстан
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