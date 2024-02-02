Айсултан Сеитов спел дуэтом с Кайратом Нуртасом
Фото: Instagram/aisultan, Instagram/kair_n
Именитый казахстанский режиссер Айсултан Сеитов спел с не менее известным исполнителем Кайратом Нуртасом, сообщает Zakon.kz.
Режиссеру 31 января 2024 года исполнилось 27 лет.
Видео и снимками со дня рождения Сеитова поделилась юная казахстанская певица Dequine.
"Iconic Kazakh Parties!! Happy Birthday, Aisultan Seit", – говорится в подписи к публикации.
Кроме Кайрата Нуртаса на мероприятии выступил украинский певец Иван Дорн.
Комментаторам понравился такой микс.
- Параллельная вселенная, где встретились исполнители твоего микс плейлиста: Кайрош и Дорн.
- Ой, какие хорошие.
- Казахи рулят.
- Все легенды встретились.
- Дорн, как я рада его видеть, хотя бы на вечеринках в Казахстане!
- Какие крутые.
- Лучшее, что я видела за сегодня, – отмечают восторженные пользователи.
4 ноября 2023 года стало известно, что дебютный фильм "Қаш" Айсултана Сеитова получил "Азиатский оскар".
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