МВФ прогнозирует постепенное снижение инфляции в 2023 году до порядка 12%

Группа МВФ, побывавшая с визитом в Казахстане, отмечает, что жесткая денежно-кредитная политика финрегулятора позволила своевременно нивелировать давление на обменный курс и инфляцию. МВФ прогнозирует постепенное снижение инфляции в этом году до 12%, сообщает Zakon.kz.

Группа Международного валютного фонда (МВФ) провела миссию с 31 мая по 7 июня, чтобы обсудить с Нацбанком РК последние экономические события, экономические перспективы и риски, а также политические приоритеты, в том числе для дальнейшего снижения инфляции и смягчения риска вторичных санкций.



В целом группа положительно оценила приверженность Национального банка политике инфляционного таргетирования. По мнению экспертов МВФ, основными факторами инфляции станут повышение цен на топливо и жилищно-коммунальные услуги, высокая экономическая активность, а также рост государственных расходов.

Также прогнозируется, что в 2023 году рост ВВП РК ускорится до 4,8% (с 3,3% в 2022 году) благодаря высокой активности, особенно в ненефтяном секторе. Инфляция, хотя и остается высокой, снижается, отражая эффект большой базы, снижение цен на продовольствие, повышение обменного курса и влияние недавнего ужесточения денежно-кредитной политики.

"Учитывая рост внутренних тарифов на топливо и коммунальные услуги, активную экономическую активность и рост государственных расходов, он должен постепенно снизиться примерно до 12% к 2023 году, против 20% в конце 2022 года. Снижение мировых цен на нефть и металлы должно привести к ослаблению внешней позиции и сокращению доходов бюджета от продажи нефти в этом году", – отмечается на сайте МВФ.

Вместе с тем, эксперты МВФ также отмечают риски способные повлиять на экспорт и рост в Казахстане. Речь идет о замедлении роста торговых партнеров, дальнейшее снижение цен на нефть, последствия войны на Украине и возможное проявление социальной напряженности.

Также МВФ положительно отмечает роль Нацбанка РК в денежно-кредитной политике страны и рекомендует придерживаться более жесткого направления.

"Денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой в 2023 году до тех пор, пока инфляция не перейдет на устойчивую тенденцию к снижению, а инфляционные ожидания не закрепятся. Неизменная приверженность Национального банка Казахстана таргетированию инфляции и усилия по улучшению информирования о решениях денежно-кредитной политики заслуживают похвалы. Приветствуются планы полной ликвидации программ субсидируемого кредитования НБК к началу 2024 года. Также рекомендуется отменить меры по управлению движением капитала", – говорится в релизе МВФ.

Отмечается и роль Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) по внедрению риск-ориентированного финансового надзора, что, по мнению экспертов МВФ, помогло укрепить казахстанский банковский сектор. Теперь, как отмечают в МВФ, необходим дальнейший прогресс для устранения остающихся уязвимых мест и обеспечения готовности системы к будущим экономическим и финансовым потрясениям, в том числе путем укрепления ресурсов и оперативной независимости ARDFM, завершения внедрения основ Базеля II/III и путем усиление режима восстановления и санации банков.