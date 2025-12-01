#АЭС в Казахстане
Финансы

Инфляция в Казахстане замедлилась: меньше 12,5% впервые за год

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 16:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Годовая инфляция в Казахстане в ноябре 2025 года продолжила замедление, составив 12,4% (против 12,6% в октябре). Это сигнал того, что жесткая денежно-кредитная политика Национального банка начинает давать эффект, хотя месячный рост цен остается высоким, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на общее снижение, цены на продовольственные товары и услуги по-прежнему оказывают наибольшее давление на бюджет населения.

Главный фактор: еда и напитки

Основной вклад в годовой уровень инфляции, согласно данным БНС АСПиР РК, внесли продукты питания и безалкогольные напитки, обеспечив 5,36 процентных пункта из общего роста. При этом рост за год составил 13,4% (в октябре – 13,5%).

  • Наибольший вклад в динамику цен внесли мясо и мясопродукты (рост на 21,7% и вклад 2,453 п.п.). Также заметно подорожали масла и жиры (16,4%) и безалкогольные напитки (15,7%).
  • Платные услуги: рост составил 12,3% (в октябре – 12,9%), что стало самым значительным замедлением среди всех групп. Ключевой вклад – жилищные услуги (9,9%), особенно аренда жилья (15,9%).
  • Непродовольственные товары: рост цен на 11,2% (в октябре – 11%). Ускорение в этом сегменте обусловлено, в частности, ростом цен на бензин (15,5%) и одежду (10,6%).

Замедление в годовом выражении

Снижение годовой инфляции с 12,6% до 12,4% указывает на то, что усилия правительства и регулятора по стабилизации цен постепенно работают, главным образом за счет платных услуг.

Однако месячный прирост цен в ноябре составил 0,8%, что выше, чем 0,5% в октябре. Это говорит о сохраняющемся сильном инфляционном фоне, особенно в сегменте продовольствия (рост на 1% за месяц) и непродовольственных товаров (рост на 0,9% за месяц).

Картина по регионам

Годовая инфляция неравномерна по стране: наибольший рост зафиксирован в области Улытау (14,0%), а также в Акмолинской (13,8%) и Атырауской (13,5%) областях.

Наименьший рост отмечен в городах республиканского значения: Алматы (11,4%) и Шымкент (11,8%). Региональные различия связаны, прежде всего, с логистическими издержками, местной ценовой политикой и уровнем развития конкуренции.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане утверждена Программа совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Она должна стать ключевым инструментом повышения уровня жизни граждан через устойчивый рост и снижение инфляции.

Андрей Зубов
