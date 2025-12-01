Инфляция в Казахстане замедлилась: меньше 12,5% впервые за год

Годовая инфляция в Казахстане в ноябре 2025 года продолжила замедление, составив 12,4% (против 12,6% в октябре). Это сигнал того, что жесткая денежно-кредитная политика Национального банка начинает давать эффект, хотя месячный рост цен остается высоким, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на общее снижение, цены на продовольственные товары и услуги по-прежнему оказывают наибольшее давление на бюджет населения.

Главный фактор: еда и напитки

Основной вклад в годовой уровень инфляции, согласно данным БНС АСПиР РК, внесли продукты питания и безалкогольные напитки, обеспечив 5,36 процентных пункта из общего роста. При этом рост за год составил 13,4% (в октябре – 13,5%).

Наибольший вклад в динамику цен внесли мясо и мясопродукты (рост на 21,7% и вклад 2,453 п.п.). Также заметно подорожали масла и жиры (16,4%) и безалкогольные напитки (15,7%).

Платные услуги: рост составил 12,3% (в октябре – 12,9%), что стало самым значительным замедлением среди всех групп. Ключевой вклад – жилищные услуги (9,9%), особенно аренда жилья (15,9%).

Непродовольственные товары: рост цен на 11,2% (в октябре – 11%). Ускорение в этом сегменте обусловлено, в частности, ростом цен на бензин (15,5%) и одежду (10,6%).

Замедление в годовом выражении

Снижение годовой инфляции с 12,6% до 12,4% указывает на то, что усилия правительства и регулятора по стабилизации цен постепенно работают, главным образом за счет платных услуг.

Однако месячный прирост цен в ноябре составил 0,8%, что выше, чем 0,5% в октябре. Это говорит о сохраняющемся сильном инфляционном фоне, особенно в сегменте продовольствия (рост на 1% за месяц) и непродовольственных товаров (рост на 0,9% за месяц).

Картина по регионам

Годовая инфляция неравномерна по стране: наибольший рост зафиксирован в области Улытау (14,0%), а также в Акмолинской (13,8%) и Атырауской (13,5%) областях.

Наименьший рост отмечен в городах республиканского значения: Алматы (11,4%) и Шымкент (11,8%). Региональные различия связаны, прежде всего, с логистическими издержками, местной ценовой политикой и уровнем развития конкуренции.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане утверждена Программа совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Она должна стать ключевым инструментом повышения уровня жизни граждан через устойчивый рост и снижение инфляции.