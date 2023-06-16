Понижение температуры прогнозируют синоптики на выходных в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17-19 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в предстоящие выходные дни территория страны будет находиться под властью южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтами, с которыми на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

"18 июня на западе, 18-19 июня на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, на юге Казахстана – пыльная буря. Лишь на крайнем востоке республики погода преимущественно без осадков", – рассказали синоптики.

Ожидается понижение температуры воздуха днем: