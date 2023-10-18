На севере Казахстана синоптики прогнозируют понижение температуры

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19-21 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", 19 октября на большей части Казахстана еще сохранится погода без осадков. Затем на территорию будет смещаться с запада на восток северо-западный циклон и атмосферные фронты, вызывая на своем пути осадки (дождь, снег), усиление ветра.

По прогнозу синоптиков, лишь в юго-восточных и восточных регионах все еще сохранится ясная погода.

Температура воздуха ночью на большей части республики составит 2 мороза-10 тепла.

В дневное же время в северной половине страны температура воздуха будет постепенно понижаться от 10-15 до 5-10 тепла.