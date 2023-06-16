Повлияет ли жара на урожай, рассказал глава МСХ

В кулуарах Сената 16 июня журналисты поинтересовались у министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, повлияет ли как-то июньская жара на урожай, сообщает Zakon.kz.

Он ответил, что в июне температурный уровень был очень высоким – выше, чем среднегодовая норма за этот период.

"Тем не менее, по данным "Казгидромета", мы все же ожидаем осадки в основных зерносеющих регионах, и верим, что они выпадут. В этом году мы в поставленные сроки выполнили весенне-полевые работы, и после этого влагозапас был хорошим. Это, что касается посевов. Что касается пастбищ и обеспечения скота кормами, у нас у всех в памяти 2021 год, когда действительно были проблемы, особенно в западных регионах. Помятуя об этих проблемах, нами была разработана "Дорожная карта" кормопроизводства". Ербол Карашукеев

В рамках нее в прошлом году в Казахстане на 100 тысяч га увеличили посевы кормовых площадей, на 300 тысяч больше было собрано урожая.

"Ориентируясь на этот год, в прошлом году мы создали фуражный кормовой фонд на 235 тысяч тонн. В случае необходимости, мы будем использовать его. Более того, по всем регионам у нас предусмотрены 11,6 млрд субсидий на корма. Также мы инициировали вопрос обеспечения удешевленным дизельным топливом для кормозаготовки". Ербол Карашукеев

В начале июня казахстанские синоптики выпустили корректив к прогнозу засухи на июнь 2023 года. Согласно прогнозу в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидаются зоны умеренной засухи.