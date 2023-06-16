Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повлияет ли жара на урожай, рассказал глава МСХ

Казахстан засуха МСХ Фото: pixabay
В кулуарах Сената 16 июня журналисты поинтересовались у министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, повлияет ли как-то июньская жара на урожай, сообщает Zakon.kz.

Он ответил, что в июне температурный уровень был очень высоким – выше, чем среднегодовая норма за этот период.

"Тем не менее, по данным "Казгидромета", мы все же ожидаем осадки в основных зерносеющих регионах, и верим, что они выпадут. В этом году мы в поставленные сроки выполнили весенне-полевые работы, и после этого влагозапас был хорошим. Это, что касается посевов. Что касается пастбищ и обеспечения скота кормами, у нас у всех в памяти 2021 год, когда действительно были проблемы, особенно в западных регионах. Помятуя об этих проблемах, нами была разработана "Дорожная карта" кормопроизводства".Ербол Карашукеев

В рамках нее в прошлом году в Казахстане на 100 тысяч га увеличили посевы кормовых площадей, на 300 тысяч больше было собрано урожая.

"Ориентируясь на этот год, в прошлом году мы создали фуражный кормовой фонд на 235 тысяч тонн. В случае необходимости, мы будем использовать его. Более того, по всем регионам у нас предусмотрены 11,6 млрд субсидий на корма. Также мы инициировали вопрос обеспечения удешевленным дизельным топливом для кормозаготовки".Ербол Карашукеев

В начале июня казахстанские синоптики выпустили корректив к прогнозу засухи на июнь 2023 года. Согласно прогнозу в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидаются зоны умеренной засухи.

Читайте также

Девять новых школ в Атырауской области примут своих первых учеников в 2023 году

Хоть расстрел, только не хищение: Мухамедиулы выступил с последним словом в суде

"Евразия" признан лучшим телеканалом года

Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления