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Как паводки могут повлиять на урожайность зерновых, рассказали в МСХ

МСХ, зерно, паводки , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 13:48 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин в кулуарах Сената 30 мая рассказал, есть ли риск, что Казахстан останется без зерновых из-за масштабных паводков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Бердалин заявил, что представители всех зерносеющих регионов говорят, что посевная пойдет по плану.

"Никто в регионах не подтверждает, они говорят, что все поля, все гектары, которые они планировали, они засеют. Без зерновых мы не останемся", – заверил он.

По его словам, у фермеров, чьи поля были затоплены, есть возможность засеять поля, которые оставили под "паром".

Пар в земледелии – это вспаханное поле, оставляемое на одно лето незасеянным.

Ранее вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов рассказал, как заморозки могут сказаться на урожайности сельхозкультур.

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