Две новые станции метро в Алматы могут назвать "Шугыла" и "Толе би"

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Две новые станции метро, ​​которые откроются в Алматы, могут быть названы "Шугыла" и "Толе би". Об этом 16 июня 2023 года на VI сессии городского маслихата сообщил заведующий отделом развития языков и ономастики Бахыт Калымбет.

По его словам, для технико-экономической проработки проекта строительства станции метро необходимо дать двум новым станциям названия.

"Станцию ​​№1 по пр. Алатау, для удобства пассажиров предлагается назвать "Шугыла", что будет созвучно с названием района. А станции №2 предлагаем присвоить название "Толе би", так как она будет расположена на проспекте Алатау, на пересечении с улицей Толе би". Бахыт Калымбет По словам Калымбета, предложенные названия были одобрены комиссией по ономастике Алматы. Поддержала его и городская администрация. Теперь нужно подтверждение республиканской комиссии по ономастике при правительстве РК, а также совместное решение акимата и маслихата Алматы. Если комиссия одобрит названия, решение будет принято постановлением акимата Алматы. Читайте также В Алматы могут запретить рекламу азартных игр До 2025 года в Атырау построят порядка 30 медобъектов Как в Атырауской области развивают рыбную отрасль

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