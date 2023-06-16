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Две новые станции метро в Алматы могут назвать "Шугыла" и "Толе би"

Две новые станции метро в Алматы могут назвать "Шугыла" и "Толе би" Фото: пресс-служба акимата Алматы
Две новые станции метро, ​​которые откроются в Алматы, могут быть названы "Шугыла" и "Толе би". Об этом 16 июня 2023 года на VI сессии городского маслихата сообщил заведующий отделом развития языков и ономастики Бахыт Калымбет.

По его словам, для технико-экономической проработки проекта строительства станции метро необходимо дать двум новым станциям названия.

"Станцию ​​№1 по пр. Алатау, для удобства пассажиров предлагается назвать "Шугыла", что будет созвучно с названием района. А станции №2 предлагаем присвоить название "Толе би", так как она будет расположена на проспекте Алатау, на пересечении с улицей Толе би".Бахыт Калымбет

По словам Калымбета, предложенные названия были одобрены комиссией по ономастике Алматы.

Поддержала его и городская администрация. Теперь нужно подтверждение республиканской комиссии по ономастике при правительстве РК, а также совместное решение акимата и маслихата Алматы.

Если комиссия одобрит названия, решение будет принято постановлением акимата Алматы.

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