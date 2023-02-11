В алматинском метро будет запущен дополнительный подвижной состав
Фото: Пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы"
13 февраля 2023 года на линию метрополитена Алматы будет запущен дополнительный подвижной состав, сообщает Zakon.kz.
Таким образом, на линии будут курсировать 10 составов, за счет чего интервал движения в часы пик сократится до 6 минут 12 секунд. С подробным расписанием движения электроподвижного состава в режиме онлайн пассажиры могут ознакомиться в приложении "Метрополитен г. Алматы".
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Напомним, в 2022 году были сданы в эксплуатацию две станции метро – "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы", с связи с чем пассажиропоток увеличился почти вдвое и достиг 85 тысяч перевозок в день. На линии курсируют составы, которые состоят из 4 вагонов и общей вместимостью 938 человек.
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