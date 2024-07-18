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Досаев назвал основную проблему пробивки улицы Толе би

Досаев назвал основную проблему пробивки улицы Толе би, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 12:04 Фото: пресс-служба акимата Алматы
18 июля 2024 года аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района озвучил основную проблему пробивки ул. Толе би, сообщает Zakon.kz.

Задавая вопрос градоначальнику, жители мкр. "Аксай-3б" отметили, что обеспокоены состоянием ул. Толе би, где ведется строительство пробивки. По их словам, арыки местами закопаны, заезды во дворы в плохом состоянии. Они спросили у акима, когда это завершится.

"На сегодня работы по пробивке ул. Толе би от ул. Яссауи до ул. Ашимова продолжаются, средства в бюджете предусмотрены. Но основная проблема была с выкупом земельных участков. Из 160 участков 140 уже выкуплены, один – на стадии выкупа, по семи – ведутся судебные процедуры, 12 – в работе. До конца года планируем завершить выкуп участков... В целом, в рамках проекта будут обустроены тротуары и арыки", – ответил Ерболат Досаев.

Он поручил руководителю Управления городской мобильности и акиму района "привести в порядок заезды во дворы".

По данным пресс-службы акимата южной столицы, общая протяженность пробивки ул. Толе би составляет 2,2 км.

На сегодня ведутся работы по устройству основания земляного полотна, переустройству инженерных коммуникаций. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ – конец следующего года.

Еще в середине февраля 2024 года Ерболат Досаев докладывал, что срок завершения пробивки ул. Толе би – конец 2025 года. Тогда же аким Алматы и подчеркнул, что пробивка данной улицы решит проблему перегруженности транспортного потока.

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