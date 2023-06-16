Не дай в блог: наказание за ложь – штраф, за ложь заведомую – срок

В Казахстане вводят ответственность за распространение ложной информации. Прежде наказывали только за заведомую ложь. Однако само понятие лжи включает умысел. Без умысла неправда – лишь ошибка, недостоверная информация. Почему законодатель сказал так, как сказал, разбирался Zakon.kz.

Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", который депутаты Мажилиса приняли 14 июня, имел стремительную судьбу. В апреле 2023 документ создавался, 5 мая уже подготовлен, 6 мая одобрен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, затем направлен в парламент, 7 июня принят Мажилисом в первом чтении, и вот на минувшем пленарном заседании – во втором.

Видимо, очень срочно был нужен.

Но сейчас речь пойдет не об этом законе. А о сопутствующем ему – "О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы". Эти поправки нужны для администрирования ответственности за нарушения норм закона.

Небольшая предыстория. В ходе мониторинга информационного пространства за 2022 год Центр анализа и информации (при МИОР РК) выявил 278 нарушений, связанных с распространением ложной информации. Из них 247 распространялись в социальных сетях: Facebook – 83, Instagram – 74, Telegram – 56, Tiktok – 7, Youtube – 27. Еще 31 – на интернет-ресурсах. В результате в МВД РК направлены уведомительные письма в отношении 195 случаев распространения ложной информации. И учитывая, что факты распространения дезинформации (фейковой информации) получают все более широкое распространение, государство сочло целесообразным установить за распространение ложной информации, если данные деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, административное наказание в виде штрафа.

Именно изменения в КоАП и представляют острый общественный интерес. В частности, в Административный кодекс вводят статью 456-2 "Размещение, распространение ложной информации".

Текст нормы зело велик, так что не станем приводить его полностью, а резюмируем (но для интересующихся вот ссылка).

Итак, размещение, распространение ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством РК, влечет штраф, в зависимости от обстоятельств, от 20 до 220 МРП. В качестве потенциальных штрафников статья упоминает должностных лиц, некоммерческие организации, субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства.

А также блогеров. Которым отведен пункт 5 статьи: "Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные инфлюенсерами (блогерами), влекут штраф на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей".

При этом под инфлюенсером (блогером) понимается пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию на онлайн-платформах, адресованную неопределенному кругу лиц в целях предпринимательской деятельности.

Итак, в чем соль? Новелла, так сказать.

Почему недостоверную информацию назвали ложной

В Казахстане и раньше предусматривалась ответственность за распространение ложной информации. Но, подчеркнем, информация должна быть не просто ложной, а заведомо ложной. То есть умышленной неправдой. И тогда за нее наступала либо административная ответственность по части 2 статьи 456-1 КоАП, либо уголовная по статье 274 УК РК. Важнейшими условиями, чтобы рассматривать правонарушение как уголовное, были: опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

За что полагалось лишение свободы до года за основной состав (то есть без отягчающих факторов вроде повтора или группы лиц).

Теперь же в результате планируемых реформ ситуация кардинально меняется. Упомянутая часть 2 статьи 456-1 КоАП исключается. К административной ответственности могут привлечь, даже если информация не заведомо ложная.

То есть журналист или блогер просто ошибся. Цифру перепутал или место действия. Так вот, де-юре (когда норма будет введена в действие) это ложная информация, за которую его привлечь к ответственности компетентные органы не просто могут, а даже обязаны. И никакие предупреждения законом не предусмотрены – сразу штраф до 345 тысяч тенге, минимум же – 20 МРП.

Конечно, профессионал должен проверять информацию. И если он это не сделал и что-то перепутал, его, возможно, даже следует наказывать. Однако почему законодатель называет неумышленное искажение ложью? Ложь предполагает умысел – как, например, убийство, иначе это неумышленное причинение смерти. Конечно, масштаб несравним, но аналогия понятна. Без умысла, без той самой заведомости говорить о ложной информации семантически неправильно – лишь о недостоверной информации (в результате профессиональной халатности, ошибки или даже добросовестного заблуждения).

По этим соображениям в законодательстве раньше и не было этой дефиниции – ложной информации, была только заведомо ложная. И вот появилась. Возвращаясь к аналогии – эдакое убийство по неосторожности. Юридический оксюморон.

Такие вот новые правила. Которые, когда обсуждались публично, на пленарном заседании Мажилиса, юристами и вообще людьми образованными и педантичными, почему-то не произвели фурор. Впрочем, есть надежда, что на ситуацию обратят внимание "старшие товарищи" – сенаторы (закон теперь в соответствие с пунктом 4 статьи 61 Конституции направлен в верхнюю палату Парламента).

P.S. Почему законодатель не остановился на понятии "недостоверная информация" для наступления административной ответственности? Вопрос открытый. Возможно, счел ошибку или заблуждение недостаточным основанием для штрафа. Но кстати, если ввести наказание за первое подобное правонарушение не штраф, но, скажем, предупреждение, то это смотрелось бы вполне гармонично. А повтор был бы уже профессиональной халатностью, за которую справедливо и деньгами наказать.