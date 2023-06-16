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Токаев назначил послов в четырех странах

Токаев назначил послов в четырех странах Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 июня 2023 года подписал указы о назначении послов в Чехии, Корее, Хорватии и Сингапуре, сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды отмечено, что указами главы государства:

  • Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Чешской Республике, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Корея;
  • Арыстанов Нургали Алмасбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Республике Корея;
  • Камалдинов Акылбек Абсатович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Республике Хорватия, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Канаде;
  • чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Сингапур Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австралийском Союзе, Новой Зеландии по совместительству.

Еще одним указом Касым-Жомарт Токаева Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Чешской Республике.

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