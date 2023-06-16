Токаев назначил послов в четырех странах

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 июня 2023 года подписал указы о назначении послов в Чехии, Корее, Хорватии и Сингапуре, сообщает Zakon.kz.

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