Токаев назначил послов в четырех странах
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 июня 2023 года подписал указы о назначении послов в Чехии, Корее, Хорватии и Сингапуре, сообщает Zakon.kz.
На сайте Акорды отмечено, что указами главы государства:
- Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Чешской Республике, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Корея;
- Арыстанов Нургали Алмасбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Республике Корея;
- Камалдинов Акылбек Абсатович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Республике Хорватия, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Канаде;
- чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Сингапур Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австралийском Союзе, Новой Зеландии по совместительству.
Еще одним указом Касым-Жомарт Токаева Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Чешской Республике.
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