Токаев назначил новых послов в нескольких странах

9 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых послов в ряде стран, сообщает Zakon.kz.

Так, Данияр Сарекенов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения.

Кроме того, указом главы государства посол РК в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.

Данияр Сарекенов родился в 1971 году. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "История"; дипломатический ранг – советник 1-го класса.

Фото: МИД РК

Трудовой стаж начинал с работы референта, атташе, третьего секретаря Департамента Азиатских стран Министерства иностранных дел РК. В разные годы работал начальником Управления Департамента Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК, заместителем директора Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК; послом РК в Малайзии и Индонезии. Последняя должность – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству.

Еркин Ахинжанов родился в 1968 году в Алматы. В 1992 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков.

Фото: gov.kz

Трудовой стаж начинал с преподавателя английского языка Казахского государственного экономического университета. В разные годы работал вторым секретарем, первым секретарем посольства Казахстана в Индии; директором департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РК; заместителем постоянного представителя РК при международных организациях в Вене; послом Республики Казахстан в Норвегии. С 11 января 2023-го – посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.

Кроме того, глава государства освободил Алимхана Есенгельдиева от должности посла Казахстана в Афганистане.