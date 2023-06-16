В США на видео сняли момент попадания молнии в человека

Невероятные и ужасающие кадры сняла домашняя система безопасности. На видео запечатлен момент, когда в человека ударила молния на футбольном поле в Нью-Джерси, сообщает Zakon.kz.

39-летний Эрик Баумгартнер был на поле в Вудбридж Тауншип, когда разразилась гроза. Он хотел закончить работу до начала дождя, сообщает CBS New York.



В один момент молния поразила мужчину.

Свидетель происшествия, офицер полиции МакПартланд, выходил с работы в соседней средней школе, когда увидел удар молнии.



"Я был в машине и увидел очень большой разряд молнии, и, знаете, я сказал себе: "Ого, кажется, это было очень близко". офицер полиции МакПартланд

Полицейский направился к полю и начал делать мужчине массаж сердца.



"Мы смогли увидеть, что на его руках появились следы ожогов, так мы смогли определить, что произошло, и поняли, что ему нужно просто начать делать массаж сердца, чтобы оно снова заработало". офицер полиции МакПартланд

Полицейский рассказал, что Баумгартнер начал медленно приходить в себя, пока его увозили в больницу на машине скорой помощи. Все это время офицеры пытались поговорить с ним.



По словам друга пострадавшего Рэя Делимана, Баумгартнер ничего не помнит о самом ударе.



"Он помнит, что выполнял свою работу, а потом помнит, что очнулся в машине скорой помощи и понятия не имел, что произошло. Ты никогда не знаешь, пока не наступит твоя очередь. Мы просто надеемся, что он выкарабкается, потому что он нужен нам здесь, он хороший парень". Рэй Делиман

По данным Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований, ежегодно в США от ударов молнии погибает около 20 человек. Кроме того, сотни других людей получают травмы в результате таких погодных явлений.



