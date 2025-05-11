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Общество

Фотограф снял захватывающий момент попадания молнии в телебашню "Кок-Тобе"

молния, телебашня &quot;Кок-Тобе&quot;, Доценко, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 00:08 Фото: Instagram/dots_foto
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел момент удара молнии в телебашню "Кок-Тобе" во время майской грозы, сообщает Zakon.kz.

Снимки он 11 мая опубликовал на своей странице в Instagram.

"Алматинский май – как всегда с характером. Сегодня успел поймать редкий момент: молния попала прямо в телебашню "Кок-Тобе"! А после была красивая радуга, как извинение за бурю", – написал Доценко под постом.

Пользователи отметили уникальность кадра и выразили восхищение погодной драматургией Алматы.

  • Изумительный день. Первая гроза в начале мая. Красивый свежий город и красивые снимки!
  • Какие восхитительные всегда кадры вы ловите!
  • Прекрасные фото! Погода прекрасная. Обожаю дождь!

Ранее Дмитрий Доценко показал цветущую майскую степь. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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