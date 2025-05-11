Фотограф снял захватывающий момент попадания молнии в телебашню "Кок-Тобе"
Фото: Instagram/dots_foto
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел момент удара молнии в телебашню "Кок-Тобе" во время майской грозы, сообщает Zakon.kz.
Снимки он 11 мая опубликовал на своей странице в Instagram.
"Алматинский май – как всегда с характером. Сегодня успел поймать редкий момент: молния попала прямо в телебашню "Кок-Тобе"! А после была красивая радуга, как извинение за бурю", – написал Доценко под постом.
Пользователи отметили уникальность кадра и выразили восхищение погодной драматургией Алматы.
- Изумительный день. Первая гроза в начале мая. Красивый свежий город и красивые снимки!
- Какие восхитительные всегда кадры вы ловите!
- Прекрасные фото! Погода прекрасная. Обожаю дождь!
Ранее Дмитрий Доценко показал цветущую майскую степь.
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