Фотограф снял захватывающий момент попадания молнии в телебашню "Кок-Тобе"

Фото: Instagram/dots_foto

Алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел момент удара молнии в телебашню "Кок-Тобе" во время майской грозы, сообщает Zakon.kz.

Снимки он 11 мая опубликовал на своей странице в Instagram. "Алматинский май – как всегда с характером. Сегодня успел поймать редкий момент: молния попала прямо в телебашню "Кок-Тобе"! А после была красивая радуга, как извинение за бурю", – написал Доценко под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto) Пользователи отметили уникальность кадра и выразили восхищение погодной драматургией Алматы. Изумительный день. Первая гроза в начале мая. Красивый свежий город и красивые снимки!

Какие восхитительные всегда кадры вы ловите!

Прекрасные фото! Погода прекрасная. Обожаю дождь! Ранее Дмитрий Доценко показал цветущую майскую степь.



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