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75-летнюю пенсионерку в Павлодаре изнасиловал зять

изнасилование, пенсионерка, Павлодар Фото: pixabay
В Павлодарском суде №2 озвучили приговор 54-летнему мужчине, который дважды надругался над своей тещей, сообщает Zakon.kz.

В полицию с заявлением обратилась дочь пострадавшей. В ходе следствия была проведена экспертиза, доказавшие вину мужчины. Надругательство преступник совершил дважды, используя беспомощное состояние своей тещи. Несмотря на результаты экспертизы, насильник свою вину отрицал, говорится в приговоре Павлодарского городского суда №2.

Павлодарец был осужден по п. 4 ч. 2 ст. 120 УК с применением ст. 55 УК и приговорен к 8 годам лишения свободы. Кроме этого, он обязан выплатить 5 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда потерпевшей.

Уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме.

Недавно сообщалось, что в Астане задержали гражданина Германии, разыскиваемого за изнасилование.

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