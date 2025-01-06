Новогодняя ссора тещи и зятя закончилась арестом

В одной из семей Павлодара скандал закончился тем, что мужчина обратился в полицию с просьбой утихомирить его тещу, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции региона 6 января 2025 года рассказали следующее. Днем в доме собрались гости, чтобы отметить новогодние праздники. Во время застолья между жильцами дома возник спор, переросший в ссору.

Когда прибыл полицейский, теща рассказала о непристойном поведении зятя, устроившего семейный скандал, ругавшегося матом и угрожавшего физической расправой.

"В свою очередь, зять пожаловался на тещу, обвинив ее во всех неудачах. При опросе гости поддержали женщину, пояснив, что виноват зять, он в пьяном состоянии устроил скандал", – рассказали в полиции.

Выслушав все доводы сторон, полицейский за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлек к ответственности мужчину, материал рассмотрен в суде. Судом подверг зятя административному аресту сроком на 10 суток.

Между тем, в Алматы в новогоднюю ночь иностранные студенты устроили потасовку в кафе.