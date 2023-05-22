В Астане задержали гражданина Германии, разыскиваемого за изнасилование

Фото: pexels

22 мая 2023 года в Астане задержали гражданина Германии, который четыре года находился в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

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