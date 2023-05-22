Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане задержали гражданина Германии, разыскиваемого за изнасилование

В Астане задержали разыскиваемого за изнасилование гражданина Германии Фото: pexels
22 мая 2023 года в Астане задержали гражданина Германии, который четыре года находился в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП задержали мужчину 63 лет. Он находился в международном розыске с 2019 года.

"Уголовный преступник разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ст. 177 "Изнасилование" УК Германии. Он водворен в ИВС ДП Астаны", – сообщает пресс-служба ДП города Астана.

Ранее разыскиваемого во Франции мужчину задержали в Алматы.

Читайте также

Двух человек на самокате сбил водитель маршрутки в центре Уральска

В Павлодаре ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб

В Семее малыш выпал из окна 4 этажа

Карина Мусабаева
Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
небо
Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая
Алексей Панин МВД Розыск
Алексея Панина объявили в международный розыск
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления