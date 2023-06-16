Сгоревший лес на 1 млрд тенге вырубили в Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в СЦК заявил, что в регионе начали работу по вырубке сгоревшего в прошлом году леса. На счет лесхоза поступило на сегодня более 1 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что в прошлом году лесные пожары в Костанайской области уничтожили более 32 тыс. гектаров леса. В этой связи они поинтересовались, какой ущерб был нанесен тогда государству и сколько средств поступило от вырубки сгоревшего леса и кто этим занимается.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов заявил, что площадь пожара составила более 30 тыс. га. По его словам, с прошлого года начата работа по вырубке сгоревших тогда деревьев.

"На сегодня 14% (вырубили. – Прим. ред.). Соответствующий комитет (Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии. – Прим. ред.) выдает разрешение. Оставшиеся деревья надо в ускоренном порядке вырубить, иначе они в течение 3-4 лет придут в негодность и их невозможно будет использовать где-либо. Поэтому приглашаем все компании быстро включиться в эту работу", – сказал Кумар Аксакалов.

По его словам, от вырубки сгоревшего леса, по его словам, поступило уже более 1 млрд тенге.

"Эти средства поступают на счет лесхоза, и они сами их могут использовать на закупку противопожарных машин, тракторов и оборудования. На эти цели будут использованы поступившие средства", – заявил он.

Однако аким затруднился сказать, какие именно компании занимаются вырубкой сгоревшего леса. Заверил только, что среди них нет крупных, а есть много мелких предприятий.

2 сентября 2022 года в Костанайской области разгорелось несколько природных пожаров. В результате тогда пострадали 12 человек, один – погиб.

13 сентября прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства".