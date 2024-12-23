Какие дороги отремонтируют в Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 23 декабря 2024 года заявил, что в регионе на развитие дорог выделено порядка 74 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие дороги или транспортные узлы были модернизированы или построены в области.

"73,8 млрд тенге направлено на ремонт автодорог – это республиканские трассы, областные и районные дороги. В текущем году на ремонт дорог местного значения выделены рекордные 36,6 млрд тенге, что в 2,8 раза превышает сумму 2022 года. Больше средств из местных бюджетов не выделял ни один регион в стране. Это подъездные пути к селам. 20 млрд тенге мы направили на ремонт улиц. 371 улица в 108 населенных пунктах были отремонтированы", – заявил Кумар Аксакалов.

По его словам, продолжается работа по ремонту автодороги республиканского значения Жезказган – Петропавловск, проходящей по территории Костанайской и Акмолинской областей. Реализация данного проекта, считает глава региона, улучшит транспортно-логистический потенциал южных регионов и сократит маршрут движения из южных областей страны, а также из Узбекистана и Кыргызстана в Астану – до 600 км, а в Костанай и Петропавловск – до 450 км.

"Хотел бы отметить дорогу Аркалык – Жезказган, Аркалык дорога в сторону Астаны и в сторону Костаная. Это очень важный проект. Мы его на следующий год должны будем завершить. В прошлом году мы 38 км от города Аркалыка в сторону Акмолинской области отремонтировали, до границы дошли, и теперь начинаем ремонт с Аркалыка в сторону Улытауской области – там 80 км. В этом году начали, на будущий год мы полностью эту дорогу завершим. Очень важная дорога Узынколь – Троебратское, 70 км. Она с советского периода не ремонтировалась. В этом году мы начали ремонт. Из 70 км 60 км уже отремонтировали, на следующий год полностью ремонт будет завершен", – заверил аким.

В сфере транспортно-логистического комплекса планируется реализация знакового проекта – строительство в Костанае сухого порта. Его мощность – 400 тыс. контейнеров в год, а инвестиции составляют 52 млрд тенге. Будет создано 700 рабочих мест. Этот международный транспортно-логистический хаб позволит в пять раз увеличить объемы контейнерных перевозок через Костанайскую область.

Глава региона прокомментировал вопрос о том, каковы планы по созданию рабочих мест на следующий год, особенно в сельских районах, где уровень безработицы остается высоким.

"У нас в год создается до 20 тыс. новых рабочих мест. Из них половина – в сельской местности, в том числе в рамках программы "Ауыл – ел бесігі", которая предусматривать ремонт школ, медпунктов и других социальных объектов, дорог, водопровода и в период реализации данных проектов привлекается к работе местное население. Пусть это временно, но это трудоустройство. У нас порядка 70 проектов реализуется по области. В рамках программы "Ауыл аманатты" в прошлом году было выделено 1,6 млрд тенге и создано порядка 270 проектов, это тоже создаваемые рабочие места. Таким образом и на следующий год по этим программам будет создано немало рабочих мест именно в сельской местности. И конечно же, через развитие самого сельского хозяйства: создание молочно-товарных ферм, откормочных площадок", – резюмировал Кумар Аксакалов.

Ранее аким Костанайской области Кумар Аксакалов рассказал, какие промышленные проекты реализованы в регионе. Он отметил, что объемы промышленности в области составили 2,6 трлн тенге.