В Минэкологии назвали сумму ущерба от пожаров в Костанайской области

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК уточнил, что ущерб от пожаров в Костанайской области составил порядка 4 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сериккали Брекешев сообщил, что для выявления причин пожаров в Костанайской области работала межведомственная комиссия.

В Костанайской области общая площадь пожаров изначально оценивалась в 43,8 тыс. га, но комиссия по этому поводу поработала. После подсчета, если водные объекты и сельхозугодья убрать, то получилось около 40 тыс. га. Из них порядка 35 тыс. га покрытых лесом, которые пострадали от пожара. На сегодня, по предварительным данным, прямой ущерб от пожаров составил порядка 4 млрд тенге. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Министр добавил, что МВК пока склоняется к версии, что это все-таки пожар неприродного происхождения.

Комиссия еще расследует это уже в рамках уголовного дела, поэтому в ближайшее время определится с точной причиной возникновения этого пожара. Сериккали Брекешев

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га.

Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.

7 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.