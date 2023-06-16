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Инфляция в Казахстане замедлилась до 15,9%

Инфляция в Казахстане замедлилась до 15,9% Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В мае 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 15,9% (в апреле – 16,8%), передает Zakon.kz.

В сообщении Нацбанка РК говорится, что в разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 19 регионах, а в одном регионе (Акмолинская область) – не изменилась, сохранив прежнее значение на уровне 17,6%.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Акмолинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях.

Цены на продовольственные товары в мае замедлились до 16,5% г/г (в апреле –17,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (20,7%), а минимальный – в г. Алматы (14,3%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 17,2% г/г (в апреле – 18,2%). Максимальное значение зафиксировано в г.Астана (23,6%), минимальное – в Алматинской области (14,1%).

Цены на платные услуги в мае замедлились до 13,5% г/г (в апреле – 13,7%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской области (18,1%), значительно ниже – в г. Астана (10,2%).

В мае 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,6%, что выше исторической средней (0,5% в мае 2017-2021гг.).

Ранее в Нацбанке сообщили, что инфляция в Казахстане замедляется третий месяц подряд.

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