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Законодательство РК

Годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана в мае

Инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 18:28 Фото: Zakon.kz
В мае годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,5% (в апреле – 8,7%). Замедление годовой инфляции зафиксировано в 16 регионах, в одном она ускорилась и в трех осталась неизменной, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального банка РК, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской области и Астане.

В целом, цены на продовольственные товары в мае замедлились до 5,5% г/г (в апреле – 6,3%). Максимальный рост цен на товары данной группы зафиксирован в Алматы (8,3%), а минимальный – в Туркестанской области (3,4%).

Темп роста цен на непродовольственные товары сохранился на прежнем уровне – 7,6% г/г (в апреле – 7,6%). Максимальное значение обнаружено в Мангистауской области (14,2%), минимальное – в Алматинской (5,5%).

Цены на платные услуги в мае ускорились до 13,9% г/г (в апреле – 13,5%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Карагандинской области (18,0%), значительно ниже они в Улытауской (8,3%) области.

В мае рост месячной инфляции по стране составил 0,4%, что ниже исторической средней (0,5% в мае 2017-2021 гг.).

Ранее сообщалось, что, несмотря на снижение уровня инфляции, в годовом выражении цены выросли на все товары и услуги.

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