Услуги по линии недвижимости и земли временно будут недоступны в Казахстане

В связи с переходом на ЕГКН, с 16 по 18 июня текущего года пройдет второй этап переноса данных на новую информационную систему. По этой причине временно будут недоступны услуги по линии недвижимости и земельного кадастра, сообщает Zakon.kz.

Министерство цифрового развития совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством юстиции создали единую прозрачную базу данных по земле и недвижимости. Это сделали в рамках перехода на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" (ЕГКН).

Благодаря внедрению ЕГКН будет реализован проект предоставления земельного участка посредством онлайн торгов. Считается, что это позволит устранить коррупционные риски, связанные с предоставлением земучастков.

Сам процесс построен посредством интеграции портала Электронного правительства, ЕГКН, Региональной геоинформационной системы (РГИС) и Электронной торговой площадки МФ РК (ЭТП). За счет этого будет обеспечен цифровой контроль рассмотрения обращения и будут пресечены необоснованные отказы акиматов.

Второй этап включает в себя перенос данных с автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК). Ранее проводились работы по переходу с государственной базы данных "Регистр недвижимости" (ГБД РН).

Второй этап перехода на новую систему будет проходить с 16 июня после рабочего дня и в выходные - 17, 18 июня. Гражданам в эти дни также будут недоступны онлайн-услуги в сфере недвижимости и земельного кадастра, оказываемые через электронные сервисы.

В АИС ГЗК хранятся порядка 6 млн сведений об идентификационных характеристиках, оформленных земельных участков, включая исторические, которые требуется перенести. Кроме того, ежедневно по республике изготавливаются порядка тысячи актов на земучастки.

К примеру, при переходе с ГБД РН было перенесено более 18 миллионов сведений о регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе текущие, прекращенные права, исторические данные, идентификационные и технические данные объектов недвижимости и их обременения.

5 апреля 2023 года был подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений". В целях автоматизации оказания госуслуг в сфере земельных отношений Госкорпорацией проведены работы по запуску информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости". Система включает в себя сведения из двух баз данных: государственная база данных "Регистр недвижимости" и автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра. Так, с момента завершения перехода с ГБД РН в ЕГКН по линии недвижимости было оказано более 230 тысяч услуг.



5 апреля 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Земельный кодекс РК, согласно которым в Казахстане земельные участки будут предоставлять в электронном формате.

