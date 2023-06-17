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Мошенники заставили детей отдать 18 млн тенге "на помощь маме"

Мошенники заставили детей отдать 18 млн тенге "на помощь маме" Фото: Zakon.kz
18 млн тенге выманили мошенники у несовершеннолетних в Кокшетау. Они позвонили и сказали, что по вине их мамы произошло ДТП, ей требуется срочная медицинская помощь. Нужны деньги, сообщает Zakon.kz.

Заявление от жительницы города поступило в управление полиции Кокшетау 14 июня.

Около 15:00 две неизвестные женщины позвонили на домашний телефон и убедили несовершеннолетних детей заявительницы в том, что их мама попала в аварию. Злоумышленники внушили детям, что деньги требуются, как для спасения женщины, так и для компенсации другим участникам ДТП.

За деньгами прибыл курьер преступников. Сумма ущерба составила 18 млн тенге.

Вернувшись домой, предпринимательница немедленно сообщила о мошенничестве в управление полиции Кокшетау.


"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления был задержан один из фигурантов преступления. Было установлено, что денежные средства злоумышленник перевел на банковские счета сообщников". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3. ст. 190 УК РК "Мошенничество". Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других соучастников преступления.

Ранее стало известно, что кызылординцы в надежде на получение жилья отдали мошеннику свыше 10 млн тенге.

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