Кызылординцы в надежде на получение жилья отдали мошеннику свыше 10 млн тенге
Фото: pixabay
13 июня в дежурную часть УП города поступили заявления от 14 жителей по фактам мошенничества, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, в период с 2022 года у потерпевших злоумышленник выманил 10 млн 820 тыс. тенге. Кызылординцам он обещал содействие в получении жилья вне очереди по госпрограмме, а также продвижение в очереди на жилье.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 27- летнего жителя областного центра", – говорится в сообщении.
По данному факту проводится досудебное расследование по п. 3 ч. 4 ст. 190 УК РК.
Подозреваемый в мошенничестве водворен в ИВС. Обстоятельства выясняются.
Ранее в МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников.
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