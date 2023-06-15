Кызылординцы в надежде на получение жилья отдали мошеннику свыше 10 млн тенге

13 июня в дежурную часть УП города поступили заявления от 14 жителей по фактам мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, в период с 2022 года у потерпевших злоумышленник выманил 10 млн 820 тыс. тенге. Кызылординцам он обещал содействие в получении жилья вне очереди по госпрограмме, а также продвижение в очереди на жилье.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 27- летнего жителя областного центра", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 3 ч. 4 ст. 190 УК РК.

Подозреваемый в мошенничестве водворен в ИВС. Обстоятельства выясняются.

Ранее в МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников.