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Казахстан всухую обыграл сборную Сан-Марино

Казахстан всухую обыграл сборную Сан-Марино Фото: Тwitter/kzsbornaya
В рамках отборочного тура Чемпионата Европы-2024 казахстанские футболисты встретились со сборной Сан-Марино о обыграли соперников со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 17 июня состоялся отборочный матч в предстоящий Чемпионат Европы-2024 между Казахстаном и Сан-Марино. Игра состоялась в итальянской Парме.


Казахстанские футболисты не дали соперникам шанса на победу. На 37 минуте первый гол забил Ян Вороговский, второй мяч в ворота бело-голубых устремил Асхат Тагыберген. Третий гол в дополнительное время, на 95 минуте, забил соперникам Бахтиет Зайнутдинов.


Таким образом, Казахстан одержал первую уверенную победу в отборочным матчах.

Ранее стало известно, что лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Недовесов пробился во второй финал на турнирах серии АТР 250 в парном разряде.

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Мария Мельникова
Казахстан
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