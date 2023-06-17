Казахстан всухую обыграл сборную Сан-Марино
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В ночь на 17 июня состоялся отборочный матч в предстоящий Чемпионат Европы-2024 между Казахстаном и Сан-Марино. Игра состоялась в итальянской Парме.
#сборная #футбол— Сборная Казахстана по футболу (@kzsbornaya) June 16, 2023
500 казахстанских болельщиков со всей Европы поддержат сборную Казахстана в Италииhttps://t.co/WRwVkrAgej pic.twitter.com/bDwkHbPHeF
Казахстанские футболисты не дали соперникам шанса на победу. На 37 минуте первый гол забил Ян Вороговский, второй мяч в ворота бело-голубых устремил Асхат Тагыберген. Третий гол в дополнительное время, на 95 минуте, забил соперникам Бахтиет Зайнутдинов.
#сборная #футбол— Сборная Казахстана по футболу (@kzsbornaya) June 16, 2023
Видео разгромной победы Казахстана в отборе на Евро-2024 по футболуhttps://t.co/VTNRbuONFY pic.twitter.com/WPGVt1WlVi
Таким образом, Казахстан одержал первую уверенную победу в отборочным матчах.
Ранее стало известно, что лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Недовесов пробился во второй финал на турнирах серии АТР 250 в парном разряде.