Казахстан всухую обыграл сборную Сан-Марино

В рамках отборочного тура Чемпионата Европы-2024 казахстанские футболисты встретились со сборной Сан-Марино о обыграли соперников со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 17 июня состоялся отборочный матч в предстоящий Чемпионат Европы-2024 между Казахстаном и Сан-Марино. Игра состоялась в итальянской Парме.





#сборная #футбол

500 казахстанских болельщиков со всей Европы поддержат сборную Казахстана в Италииhttps://t.co/WRwVkrAgej pic.twitter.com/bDwkHbPHeF — Сборная Казахстана по футболу (@kzsbornaya) June 16, 2023

Казахстанские футболисты не дали соперникам шанса на победу. На 37 минуте первый гол забил Ян Вороговский, второй мяч в ворота бело-голубых устремил Асхат Тагыберген. Третий гол в дополнительное время, на 95 минуте, забил соперникам Бахтиет Зайнутдинов.





Таким образом, Казахстан одержал первую уверенную победу в отборочным матчах.

Ранее стало известно, что лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Недовесов пробился во второй финал на турнирах серии АТР 250 в парном разряде.