Казахстан одержал победу над сборной Сан-Марино
Сборная Казахстана одержала победу в матче против Сан-Марино. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Дублем отличился Ислам Чесноков. Третий гол с пенальти забил Абат Аимбетов.
Это шестая победа Казахстана в отборочном цикле Евро-2024.
У Казахстана теперь 18 очков, у Словении и Дании - по 19.
18 ноября начнется матч Дания - Словения, а победитель этой игры досрочно выйдет на Евро-2024.
Сборная Казахстана вышла на матч с Сан-Марино в таком составе: Шацкий, Каиров, Малый, Марочкин, Быстров, Досмагамбетов, Чесноков, Бейсебеков, Зуев, Оразов, Аймбетов.
За игрой следил на арене Касым-Жомарт Токаев. В этот раз рядом с ним присутствовали Димаш Кудайберген, Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова.
Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие "рандеву" завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды – уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).