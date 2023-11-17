Казахстан одержал победу над сборной Сан-Марино

Во втором тайме отборочного матча Чемпионата Европы 2024 года Казахстан забил третий гол в ворота Сан-Марино. Абат Аимбетов реализовал гол с пенальти. Счет 3:1 в пользу нашей сборной, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана одержала победу в матче против Сан-Марино. Встреча завершилась со счетом 3:1.





Дублем отличился Ислам Чесноков. Третий гол с пенальти забил Абат Аимбетов.

Это шестая победа Казахстана в отборочном цикле Евро-2024.

У Казахстана теперь 18 очков, у Словении и Дании - по 19.

18 ноября начнется матч Дания - Словения, а победитель этой игры досрочно выйдет на Евро-2024.

Сборная Казахстана вышла на матч с Сан-Марино в таком составе: Шацкий, Каиров, Малый, Марочкин, Быстров, Досмагамбетов, Чесноков, Бейсебеков, Зуев, Оразов, Аймбетов.

За игрой следил на арене Касым-Жомарт Токаев. В этот раз рядом с ним присутствовали Димаш Кудайберген, Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова.

Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие "рандеву" завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды – уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).