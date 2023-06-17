На 20 суток арестовали сельчанина за попрошайничество и пьянство в Павлодарской области

Жителя Щербактинского района Павлодарской области арестовали по решению суда после того, как он устроил пьяный скандал в магазине и попрошайничал, собирая деньги на выпивку, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратились сельчане, они пожаловались на неадекватное поведение 53-летнего мужчины. Полицейским очевидцы рассказали, что дебошир устроил скандал в местном магазине и просил денег у прохожих на покупку спиртного, пишет Павлодар-ондайн.

"Прибывший на место участковым инспектором полиции выяснил, что мужчина уже не первый раз совершает аналогичное правонарушение. В отношении сельчанина составлено три административных материала по статьям "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Мелкое хулиганство" и "Приставание в общественных местах". Нургали Омарбеков, начальник отдела полиции Щербактинского района

Материалы в отношении сельчанина были переданы в суд. Мужчину признали виновным и арестовали его на 20 суток.

14 июня популярного казахстанского певца Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили водительского удостоверения на семь лет за вождение автомобиля в наркотическом опьянении. 16 июня в отношении певца завели уголовное дело за оскорбление полицейских в момент задержания.