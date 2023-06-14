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Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет

Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет Фото: Instagram/toregalitoreali
Известный казахстанский исполнитель Торегали Тореали привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям г. Алматы рассмотрено административное дело в отношении гражданина А. по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшего повреждение транспортных средств (ст. 608 ч.3 КоАП).

Судом установлено, что 14 июня 2023 года А., управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на патрульный автомобиль. В результате ДТП автомашины получили механические повреждения.

В судебном заседании правонарушитель подтвердил изложенные в материалах дела факты и раскаялся.


"Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 608 КоАП, и ему наложено административное взыскание в виде ареста на срок 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет". Пресс-служба Алматинского городского суда

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полицейские задержали Торегали Тореали днем 14 июня.

На кадрах, снятых полицейским жетоном, видно, что певец агрессивен, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания.

Чтобы вытащить его из машины, пришлось задействовать нескольких патрульных. Торегали Тореали вытащили, повалили на асфальт и затем направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила наркотическое опьянение, "выраженное в употреблении психоактивных веществ".

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