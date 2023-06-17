Месть за опоздание рейса: алматинка сообщила о бомбе в аэропорту Караганды

52-летняя жительница Алматы сообщила о бомбе в своей сумке, находясь в аэропорту Караганды. Так женщина решила "отомстить" за задержку рейса, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Караганды сняли с рейса 52-летнюю пассажирку после того, как она заявила о бомбе в своей сумке. Сообщение сразу же было направлено на пульт "102" и на место выехала группа первичного реагирования, сообщает пресс-служба Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

"Поводом для звонка послужило недопущение к рейсу. Следует отметить, в ходе оперативных работ гостья из южной столицы сразу призналась, что таким образом попыталась пошутить в отместку за опоздание рейса авиакомпании "Fly Arystan" по маршруту "Караганда — Алматы"". Пресс-служба опрештаба по борьбе с терроризмом региона

Борт после инцидента вылетел по указанному направлению, а пассажирку доставили в отдел полиции. Ей грозит уголовная ответственность по статье 273 УК, "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Подобные "шутки" не редки среди пассажиров авиарейсов. Так 14 июня в аэропорту Астаны во время регистрации на рейс "Астана – Алматы" мужчина заявил о наличии у себя бомбы. В отношении "шутника" завели уголовное дело.