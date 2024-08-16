Аэропорт Алматы сообщил о причинах задержки рейсов

В аэропорту Алматы наблюдаются значительные задержки рейсов, что несомненно вызывает неудобства для пассажиров и нарушает их планы. В пресс-службе воздушной гавани Алматы дали пояснения происходящему, сообщает Zakon.kz.

Задержки, согласно информации онлайн-табло, наблюдаются как на вылет, так и прилет.

В ответе аэропорта на соответствующий запрос заявили, что обслуживание рейсов проводится в порядке очереди.

"Проблемы возникают из-за факторов, не зависящих от нас, таких как задержки по причинам позднего прибытия воздушных судов, нехватка резервных самолетов, технические неисправности, замена воздушных судов и другие". Пресс-служба аэропорта Алматы

14 августа 2024 года Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана выступил с важным обращением. Оно касалось задержек рейсов авиакомпании АО "Air Astana" и АО "FlyArystan", а также соблюдения прав пассажиров.