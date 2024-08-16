Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аэропорт Алматы сообщил о причинах задержки рейсов

Осмотр багажа, проверка чемоданов, проверка вещей, сумок в аэропорту, интроскоп, прилет, вылет из аэропорта, люди в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 19:19 Фото: Zakon.kz
В аэропорту Алматы наблюдаются значительные задержки рейсов, что несомненно вызывает неудобства для пассажиров и нарушает их планы. В пресс-службе воздушной гавани Алматы дали пояснения происходящему, сообщает Zakon.kz.

Задержки, согласно информации онлайн-табло, наблюдаются как на вылет, так и прилет.

В ответе аэропорта на соответствующий запрос заявили, что обслуживание рейсов проводится в порядке очереди.

"Проблемы возникают из-за факторов, не зависящих от нас, таких как задержки по причинам позднего прибытия воздушных судов, нехватка резервных самолетов, технические неисправности, замена воздушных судов и другие".Пресс-служба аэропорта Алматы

14 августа 2024 года Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана выступил с важным обращением. Оно касалось задержек рейсов авиакомпании АО "Air Astana" и АО "FlyArystan", а также соблюдения прав пассажиров.

Читайте также

Астрологи назвали главных везунчиков осени
Астрологи назвали главных везунчиков осени
Зоопарк Алматы рассказал о буднях спасенного фламинго из Актау
Зоопарк Алматы рассказал о буднях спасенного фламинго из Актау
Свыше 25 лет посвятил железной дороге акмолинский энергетик Аскар Коспанов
Свыше 25 лет посвятил железной дороге акмолинский энергетик Аскар Коспанов
Анастасия Московчук
Алматы Аэропорт Алматы 2024 год Авиарейсы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Младшая дочь Баян Алагузовой получила необычный подарок из Китая
Младшая дочь Баян Алагузовой получила необычный подарок из Китая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: