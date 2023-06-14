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Шутка о бомбе в аэропорту Астаны закончилась уголовным делом

Шутка о бомбе в аэропорту Астаны кончилась уголовным делом Фото: Zakon.kz
В аэропорту Астаны во время регистрации на рейс "Астана – Алматы" мужчина заявил о наличии у себя бомбы. В отношении "шутника" завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Служба авиационной безопасности совместно с правоохранительными органами обследовали территорию аэропорта на наличие подозрительных предметов.

По информации столичного аэропорта, на мужчину завели уголовное дело по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Казахстанцев призывают ответственно подходить к своему поведению, а также заранее ознакомиться с перечнем веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке.

Ранее лже-террорист грозился взорвать филиал столичного банка.

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