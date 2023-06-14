Шутка о бомбе в аэропорту Астаны закончилась уголовным делом

Фото: Zakon.kz

В аэропорту Астаны во время регистрации на рейс "Астана – Алматы" мужчина заявил о наличии у себя бомбы. В отношении "шутника" завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

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