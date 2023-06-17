Тагыберген и Зайнутдинов прокомментировали победу Казахстана над Сан-Марино

Лидеры футбольной сборной Казахстана Асхат Тагыберген и Бахтиёр Зайнутдинов подвели итоги успеха казахстанской дружины над Сан-Марино в отборочном поединке к Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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Минувшей ночью в итальянской Парме подопечные Магомеда Адиева разгромили команду Сан-Марино – 3:0. Автором первого гола у гостей стал Ян Вороговский, который отличился на 37-ой минуте поединка.





Удвоил результат в пользу казахстанской сборной ее капитан Асхат Тагыберген, он реализовав пенальти, за игру рукой футболиста Сан-Марино.

Жирную точку в этом матче поставил игрок московского ЦСКА – Бахтиер Зайнутдинов, который отличился в дополнительное время матча.

После победы над Сан-Марино, сборная Казахстана имеет в своем активе шесть очков, и идет в группе лидеров подгруппы H. 19 июня наши футболисты сыграют в гостях против Северной Ирландии.

