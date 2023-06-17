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Токаев о вейпах: До наркотиков один шаг

вейп Фото: freepik
На втором Национальном курултае в Туркестане, в своей речи президент высказался о вреде вейпов, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, вейпы вошли в некую моду среди подростков

"Еще одной напастью, угрожающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности".

От них до наркотиков один шаг, считает Токаев.

"А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь".

Он считает, что полиция должна взять вейпы на особый контроль.

"Полиции нужно повысить эффективность своей работы в данном направлении. Я буду держать на особом контроле этот вопрос. В Казахстане с 2016 года не было специального документа, регламентирующего деятельность по борьбе с наркотиками. Поэтому в прошлогоднем послании я поручил подготовить комплексный план".

Также он рассказал, что Правительство в ближайшее время примет закон для регулирования.

"В ближайшие дни Правительство примет этот важный документ, в рамках которого будет проводиться системная работа. Актуален и вопрос формирования правового сознания, который поднял опытный юрист Серик Акылбай. Очень важно повышать правовую грамотность молодежи. Тогда каждый сможет защитить свои права и не будет нарушать права других. Фундамент нашего государства будет незыблем, если в нашей стране будет царить закон и порядок".

По словам Касым-Жомарта Токаева, есть бестолковые специалисты. Но настоящие профессионалы всегда будут востребованы.

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