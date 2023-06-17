Поручения по развитию печатной литературы и кино дал Токаев

По словам Касым-Жомарта Токаева, в идеологической работе одним из главных направлений является книгоиздание, однако на казахстанском рынке доминирует зарубежная продукция, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что около 90% художественной литературы поступает к нам из-за границы.

"К чему может привести такая тенденция понятно без слов. Очень важно выпускать как можно больше книг, отражающих нашу страновую специфику и соответствующих нашим национальным интересам. Нельзя допустить, чтобы смартфон заменил для ребенка книгу". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что на сегодняшний день в школьных библиотеках страны имеется 130 миллионов книг. Однако доля художественной литературы среди них незначительна.

"По сути, только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной. Мы должны пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг. Я понимаю, что это очень сложно, особенно в эпоху социальных сетей. Но нам надо заниматься данным вопросом. Другого пути нет".

Материал по теме Токаев высказался о воспитании детей в Казахстане

Президент поручил приступить к реализации новой программы "Детская библиотека".

По его словам, следует сформировать специальный список книг, охватывающий различные периоды и жанры казахской литературы. Произведения из этого перечня должны быть доступны для всех детей.

Глава государства также поделился своей мечтой – построить Президентскую библиотеку, которая работала бы 24 часа в сутки:

"Такую библиотеку я видел в Анкаре. Посетители этой библиотеки имеют возможность ознакомиться как с художественной, так и специальной литературой, издающейся во всем мире. Думаю, что такую библиотеку у нас можно построить".

Он напомнил, что недавно депутат Мажилиса Ерлан Саиров сообщил о проработке различных возможностей по популяризации нашей культуры посредством платформы TikTok.

"Я поддерживаю данную инициативу. Продвижение наших национальных ценностей в широко используемых молодежью социальных сетях – правильный шаг". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев высказался о кинотеатрах.

"Сейчас владельцы кинотеатров взимают за прокат отечественных фильмов внушительную сумму. Большая часть средств от продажи билетов также уходит кинотеатрам и другим частным компаниям. Кроме того, кинопроизводители не могут точно определить сколько людей посмотрело их фильмы в кинотеатрах. В итоге, они, затратив массу знаний, времени и энергии на создание кинокартин, получают лишь незначительную долю прибыли. Чтобы покрыть свои расходы и хоть что-то заработать, кинопроизводители вынуждены снимать фильмы в рамках очень скромных бюджетов. В результате сильно страдает качество фильмов".

По его мнению, для развития отечественного кино необходим новый взгляд, новый импульс.

"К примеру, целесообразно создать цифровую систему, определяющую количество посетителей кинотеатров. Поручаю Министерству культуры и спорта в ближайшее время разработать и внедрить такую платформу. В целом, нужно комплексно и последовательно решать накопившиеся в отрасли проблемы, рассматривая киноиндустрию как отдельный сектор экономики. Особенно важно наладить конструктивное сотрудничество между кинопроизводителями и кинопрокатчиками, которое бы учитывало интересы обеих сторон. Только в таком случае у нас появится достойное кино о новых героях, знаковых исторических фигурах, важных для нашей страны событиях, которое будет снимать не только "Казахфильм", но и частные студии. Тогда наше подрастающее поколение будет воспитываться не на зарубежных кинообразах, а на собственных героях, мастерски воплощенных на экране".

Он также подчеркнул, что вышедшие в свое время фильмы "Қыз Жібек", "Гибель Отрара", "Конец атамана" стали классикой, снимать такое кино необходимо.

Ранее в своей речи президент высказался о вреде вейпов.