Токаев дал ряд поручений, касающихся развития культурно-гуманитарной сферы

Министр культуры и информации РК Аида Балаева прокомментировала ключевые моменты выступления президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что глава государства дал ряд поручений, касающихся развития культурно-гуманитарной сферы, а также акцентировал внимание на защите прав женщин и детей.

"После принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием Министерством культуры и информации РК была трансформирована работа Центров поддержки семьи. Введен кейс-менеджмент сопровождения семей в тяжелой жизненной ситуации, создана единая сеть, что позволило повысить эффективность работы в этом направлении. На сегодняшний день в Казахстане действует 104 Центра поддержки семьи, а к 2027 году их количество планируется увеличить до 208". Аида Балаева

Министр уточнила, что одной из ключевых тем выступления стали инвестиции в человеческий капитал. Президент отметил важность поддержки интеллектуального и творческого потенциала страны, а также его монетизации.

"Отдельное внимание он уделил вопросам сохранения документального наследия страны. Министерством активно продолжается работа по включению новых объектов культурного наследия Казахстана в списки ЮНЕСКО. Создана Рабочая группа по сохранению и продвижению документального наследия в реестр ЮНЕСКО "Память мира", в состав которой вошли ученые, архивисты, археологи, представители академических кругов и общественности". Аида Балаева

По ее словам, в рамках работы Национального Комитета программы ЮНЕСКО "Память мира" под председательством Госсоветника Ерлана Карина разрабатывается план по созданию национального реестра, а также проводится целенаправленная работа по изучению и пополнению списка документального наследия нашей страны.

"Инициатива направлена на защиту не только исторических памятников, но и традиций, языка, музыки, ремесел. Особое внимание уделяется подготовке новых номинаций, включая рукописи Абая "Қара сөздер", аудиовизуальные архивы произведений выдающихся казахстанских авторов и исполнителей, а также уникальные кино- и фотодокументы об истории Казахстана. Эти усилия дополнят работу по включению в реестр ЮНЕСКО таких значимых документов, как рукописи Ходжи Ахмеда Яссауи, архивы Аральского моря и материалы Международного антиядерного движения "Невада-Семей". Аида Балаева

Еще одним значимым аспектом стало развитие театрального искусства, написала министр.

"Глава государства подчеркнул необходимость поддержки русских и других национальных театров, которые способствуют сохранению культурного многообразия нашего народа, региональных театров. Министерством особое внимание уделяется развитию этнических и русских театров. В этом году запланированы гастроли Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова и Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац в России". Аида Балаева

​Глава министерства написала, что на следующий год планируются гастроли Республиканского государственного академический уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова в Турцию, Республиканского государственного академического корейского театра музыкальной комедии в Корею. Наряду с этим региональные театры активно участвуют в международных фестивалях.

"Кроме того, в Актобе выделен земельный участок под строительство нового здания областного театра, идет разработка проектно-сметной документации. Аналогичные работы ведутся в Конаеве, где готовится ПСД для нового театра, а также прорабатывается вопрос строительства нового здания Оперного театра в Шымкенте. Работа в этом направлении будет усилена. Президент также затронул вопросы отечественного кинопроизводства и анимации, подчеркнув необходимость их развития и повышения качества. Министерство намерено не только сохранить ведущую роль киностудии "Казахфильм" в национальном кинопроизводстве, но и вывести ее на международный уровень". Аида Балаева

Согласно посту министра в Facebook, в 2024 году в прокат вышло 16 национальных фильмов, а в 2025 году при государственной поддержке планируется выпуск 14 новых кинолент и 2 современных фильмов. Важным шагом станет создание анимационного хаба, который будет оснащен современным оборудованием и станет центром развития отечественной анимации.

"Кроме того, президент отметил необходимость пересмотра критериев государственного социального заказа и совершенствования законодательства о НПО. Министерством уже создана рабочая группа, разработан реестр проблем в этой сфере, и ведется работа над законодательными и нормативными поправками". Аида Балаева

Она также написала, что в исполнение поручения главы государства прорабатывается вопрос создания Казахстанского культурного центра в Китае, Турции и России.

"На законодательном уровне деятельность таких центров уже закреплена в законе "О культуре". В настоящее время определена локация и разрабатывается контент Казахстанского культурного центра в Пекине. Планируется, что в его структуре будут выставочный и конференц-зал, коворкинг-центр, аудитории для обучения игре на национальных музыкальных инструментах и лингвистические классы. Министерство продолжит работу по всем обозначенным президентом направлениям". Аида Балаева

Ранее Токаев заявил о том, что в 2025 году завершится строительство ряда важных социальных объектов в регионах.