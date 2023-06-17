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Токаев: Нам нужна мощная сеть экспертно-аналитических центров

аналитический центр Фото: freepik
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался об обеспечении качественного экспертно-аналитического сопровождения государственной политики, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, крайне важно, чтобы в процессе принятия решений обязательно учитывались общественные настроения, пожелания и предложения граждан.

"Такой подход должны исповедовать государственные органы всех уровней. Я говорю об этом постоянно. В конечном счете, это является залогом стабильности и согласия в обществе, устойчивого и динамичного развития нашей страны".

Именно в этом состоит суть концепции "слышащего государства", считает президент.

"Сейчас на проведение социологических исследований различным учреждениям выделяются значительные финансовые средства. Однако эта работа ведется несистемно. Как следствие, полученные результаты вызывают сомнения. Поэтому деятельность в данном направлении необходимо проводить комплексно и скоординированно".

По словам президента, нам нужно развиваться экспертно-аналитические центры.

"Нам нужна мощная сеть экспертно-аналитических центров, способных эффективно работать и предлагать качественный и востребованный интеллектуальный продукт. Это имеет особое значение для сохранения идеологического суверенитета нашего государства. Экспертные организации должны тщательно проанализировать все сферы развития нашей страны с момента обретения Независимости, выявить причины и последствия допущенных ошибок. Правительство при разработке новых программ должно учитывать эти факторы. Только основанная на комплексных исследованиях и выверенных рекомендациях политика будет успешной".

На втором Национальном курултае в Туркестане, в своей речи президент также высказался о вреде вейпов.

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