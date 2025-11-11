#Народный юрист
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Политика

Придаем большое значение – Токаев о 20-летии Договора о казахстанско-российской госгранице

Россия и Казахстан, РФ и РК, флаги России и Казахстана, флаги РФ и РК, Казахстанско-российские отношения, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:23 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о Договоре о казахстанско-российской государственной границе, сообщает Zakon.kz.

В авторской статье для "Российской газеты", которая вышла 11 ноября 2025 года, глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение этому важному документу.

"Большое значение мы придаем 20-летию Договора о казахстанско-российской государственной границе от 18 января 2005 года. Документ выступает незыблемой правовой основой взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран. Самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире с полным правом можно назвать поясом дружбы".Касым-Жомарт Токаев

Также президент заявил, что Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:23
Токаев отметил исключительное значение предстоящих переговоров с Путиным

С полным текстом авторской статьи Касым-Жомарта Токаева можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
