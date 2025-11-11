Придаем большое значение – Токаев о 20-летии Договора о казахстанско-российской госгранице
Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о Договоре о казахстанско-российской государственной границе, сообщает Zakon.kz.
В авторской статье для "Российской газеты", которая вышла 11 ноября 2025 года, глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение этому важному документу.
"Большое значение мы придаем 20-летию Договора о казахстанско-российской государственной границе от 18 января 2005 года. Документ выступает незыблемой правовой основой взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран. Самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире с полным правом можно назвать поясом дружбы".Касым-Жомарт Токаев
Также президент заявил, что Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства.
С полным текстом авторской статьи Касым-Жомарта Токаева можете ознакомиться здесь.
