Придаем большое значение – Токаев о 20-летии Договора о казахстанско-российской госгранице

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о Договоре о казахстанско-российской государственной границе, сообщает Zakon.kz.

В авторской статье для "Российской газеты", которая вышла 11 ноября 2025 года, глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение этому важному документу.

"Большое значение мы придаем 20-летию Договора о казахстанско-российской государственной границе от 18 января 2005 года. Документ выступает незыблемой правовой основой взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран. Самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире с полным правом можно назвать поясом дружбы". Касым-Жомарт Токаев

Также президент заявил, что Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства.

С полным текстом авторской статьи Касым-Жомарта Токаева можете ознакомиться здесь.