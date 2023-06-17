Суд по делу Стати: Нацбанку отказали в праве подачи апелляции
Ранее, 16 января 2023 года, Апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене принудительных исполнительных мер в отношении средств Нацфонда, на который было подано апелляционное ходатайство.
Напомним, судебные споры между бизнесменами и нашей страной начались в 2010 году.
В декабре 2013 года Стокгольмский арбитраж Международной торговой палаты вынес решение против Казахстана. Его страна пыталась обжаловать дважды, но безуспешно.
В рамках кампании по принудительному исполнению решения в 2017 году был наложен арест на средства Нацфонда, интересы которого представляет Нацбанк.
Вместе с тем Нацбанком через Брюссельский суд наложено ограничение на взыскание указанных средств в Швеции, по которому ожидается решение в июле текущего года.
23 января 2018-го Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка РК о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon.
В мае того же года Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда РК на сумму около 21,5 млрд долларов США, который по заявлению Казахстана был получен путем обмана, и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 млн долларов возможно в английских судах.