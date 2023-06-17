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Законодательство РК

Суд по делу Стати: Нацбанку отказали в праве подачи апелляции

Молоток Фото: pixabay
14 июня текущего года Верховный суд Швеции отказал Нацбанку в праве подачи апелляции. Казахстан продолжает предпринимать контрмеры, направленные на отмену решения, сообщает Zakon.kz.

Ранее, 16 января 2023 года, Апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене принудительных исполнительных мер в отношении средств Нацфонда, на который было подано апелляционное ходатайство.

Напомним, судебные споры между бизнесменами и нашей страной начались в 2010 году.

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В декабре 2013 года Стокгольмский арбитраж Международной торговой палаты вынес решение против Казахстана. Его страна пыталась обжаловать дважды, но безуспешно.

В рамках кампании по принудительному исполнению решения в 2017 году был наложен арест на средства Нацфонда, интересы которого представляет Нацбанк.

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Вместе с тем Нацбанком через Брюссельский суд наложено ограничение на взыскание указанных средств в Швеции, по которому ожидается решение в июле текущего года.

23 января 2018-го Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка РК о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon.

В мае того же года Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда РК на сумму около 21,5 млрд долларов США, который по заявлению Казахстана был получен путем обмана, и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 млн долларов возможно в английских судах.

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