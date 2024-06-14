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Как долго будет длиться апелляция по делу Бишимбаева

Суд, Бишимбаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 12:32 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина 14 июня озвучила, как долго может рассматриваться апелляция по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Назгуль Рахметуллиной, апелляция может быть подана после вердикта присяжных. 

"Приговор, вынесенный с участием присяжных, может быть обжалован сторонами. Для этого существует апелляционная инстанция. Если они не согласны, конечно, они имеют право обжаловать", – дополнила она.

Председатель отметила, что апелляция будет рассмотрена в озвученный срок – месяц. 

"Срок может быть продлен, но это в тех случаях, когда апелляционные инстанции не успевают рассмотреть. К примеру, адвокаты могут участвовать в определенные дни и так далее. По закону участие осужденных в суде апелляционной инстанции является обязательным тогда, когда судебное следствие ведется заново. То есть, когда исследуются какие-то дополнительные доказательства. В иных случаях апелляционная инстанция сама решает, есть ли необходимость участия именно осужденных", – резюмировала Назгуль Рахметуллина. 

27 мая стало известно, что апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд. Позже адвокат Бишимбаева озвучил суть апелляционных жалоб.

Куандыка Бишимбаева 13 мая 2024 года приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

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