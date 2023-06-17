Цены на популярные криптовалюты на 17 июня
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 26 579,8 $; изменения за 24 часа: +4,12%.
Ethereum (ETH): 1 743,43 $; изменения за 24 часа: +4,34%.
Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,04%.
BNB (BNB): 246,40 $; изменения за 24 часа: +4,55%.
USD Coin (USDC): 1,0008 $; изменения за 24 часа: -0,04%.
Dogecoin (DOGE): 0,062609 $; изменения за 24 часа: +1,55%.
Binance USD (BUSD): 1,0006 $; изменения за 24 часа: -0,04%.
По состоянию на 17 июня 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.99 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.