Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты на 17 июня

биткоин Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 579,8 $; изменения за 24 часа: +4,12%.

Ethereum (ETH): 1 743,43 $; изменения за 24 часа: +4,34%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

BNB (BNB): 246,40 $; изменения за 24 часа: +4,55%.

USD Coin (USDC): 1,0008 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,062609 $; изменения за 24 часа: +1,55%.

Binance USD (BUSD): 1,0006 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

По состоянию на 17 июня 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.99 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 июня

Акции КазТрансОйла теряют силу роста

Точечные атаки: число мошеннических операций по займам выросло в 4,2 раза в 2022 году

Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
кошелек
Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где покупательная способность зарплат снизилась
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления