Цены на популярные криптовалюты на 17 июня

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 579,8 $; изменения за 24 часа: +4,12%.

Ethereum (ETH): 1 743,43 $; изменения за 24 часа: +4,34%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

BNB (BNB): 246,40 $; изменения за 24 часа: +4,55%.

USD Coin (USDC): 1,0008 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,062609 $; изменения за 24 часа: +1,55%.

Binance USD (BUSD): 1,0006 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

По состоянию на 17 июня 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.99 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.